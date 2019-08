Frida Sofía reacciona tras difundirse llamada al 911

MÉXICO.- Frida Sofía reaccionó al audio en donde se le escucha llamando al 911 pidiendo ayuda luego de que un hombre intentara extorsionarla con un video en el que aparece teniendo relaciones íntimas.

Ante el cuestionamiento de algunos reporteros sobre el tema, la joven cantante contestó: “¿Cómo que 911? (…) pensé que me estaban hablando de september eleven. (…) Mi amor todas las cosas salen y show me the money, ya después salgo de eso, pero show me the money”.

Posteriormente, Frida recibió la interrogante sobre si había visto consumir drogas a su madre cuando era niña, a lo que detalló: “Obviamente tú que crees, ¿digo, rock and roll no?, sex, drugs and rock and roll, ya que tengas una hija alrededor obviamente va a experimentar ciertas cosas, y como dicen, es un cuchillo de doble filo, de cómo lo dices, cómo lo interpretes, estoy bien, o sea puede ser o tu arma o tu arma destructiva”.

Al respecto de si hay existe algún tipo de comunicación con su famosa madre, la artista contestó: “No hay comunicación, pero la quiero mucho”.