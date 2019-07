Frida Sofía publica mensaje de arrepentimiento

Luego de que Frida Sofía empleara las redes sociales para arremeter en contra de Alejandra Guzmán, asegurando que la golpeó en constantes ocasiones, la joven empleó las redes sociales para enviar un comunicado.

En el mensaje, la hija de La Guzmán expresó: “Me arrepiento de haber reaccionado de esa manera y no actuando con cordura, en ocasiones el dolor me gana, estoy trabajando en mi para no seguir repitiendo los patrones que hay en mi familia y ahora me doy cuenta que caí”.

Sobre los insultos hacia Alejandra, Frida comentó: “no tendría que decir nada de mi mamá porque al final creo que ella hizo lo mejor que pudo con las cartas que se le dieron, ella lleva muchos años tratando de pelear sus demonios y no me puedo tomar personal que no lo pueda lograr”.

Al respecto de su relación madre e hija, la joven cantante dijo: “todos tenemos la fantasía de una mamá amorosa, que te apoye de manera incondicional, económicamente si cumplió, y se lo agradeceré eternamente, me da coraje que se refiera a mi de esa manera, llegando al punto de hacerles ver que yo tengo un desorden mental y no que estoy tratando de superar todo lo que ella me ha causado, la gente que esta cerca sabe la verdad de sus abusos físicos y mentales. Pasé toda mi infancia tratando de tapar sus actos, desde defecarse y vomitarse encima repetidamente, con miedo de que muriera y para que la gente presente no se diera cuenta porque me daba mucha pena que la vieran perder el control así. Siempre con miedo de las amenazas de que Servicios de Protección a Menores me llevaran por las situaciones en la que me ponían”.

Frida Sofía concluyó su texto explicando: “estoy tranquila porque yo también hice todo lo que pude como hija para tratar de ayudarla, tuvimos platicas, interminables suplicios rogándole que se mejorara, pero la adicción siempre ganó, el coraje que tengo es contra esta horrible enfermedad que se llama adicción. No lo deseo el mal nunca, reconozco su esfuerzo y por eso pienso que hasta que ella y yo podamos sanar, lo mejor es la distancia”.