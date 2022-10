Frida Sofía estalla contra Enrique Guzmán tras saber que no quiere verla en su vida

Ciudad de México.- El cantante Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía se ponen una vez más en el ojo público después de que el año pasado la cantante señalara a su abuelo de abuso cuando era niña.

Aunque todo parecía estar en calma, Frida rompió el silencio después de las recientes declaraciones de Guzmán, quien dijo que no quería verla ni en su lecho de muerte.

Por medio de unos audios revelados por el periodista Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano, la artista estalló contra su abuelo después de su confesión.

Creo que lo que más asco e incongruencia o no sé, lo que me da, me da asquito, cuando dice ´pues es que es familia’, no señor, o lo que sea, pedófilo, asqueroso, no soy tu fucking familia, me vale madr*, pero a veces la sangre no es tan gruesa cabr*%, pedófilo, culer*”

Expresó Frida.

Lo acusa de homicidio

Posteriormente, la hija de Alejandra Guzmán acusó a al cantante de haber cometido un asesinato.

“Se debería de preocupar, digo también es un narcisista, psicópata y que no tiene empatía, y que no siente absolutamente nada, pero ¿por qué no se pone a hablar de las vidas que debe?, a la gente que mató, al mesero. A ver ¿por qué no habla de esas cosas?, puerco”, dijo la joven.

Acto seguido, Frida aseguró sentirse mejor luego de haber denunciado públicamente al artista de 79 años.

“A mí me vale lo que diga, él es un cerdo y él lo sabe, y qué bueno que el mundo ahora lo sabe también porque de ahí no se baja, es un pedófilo, y eso no se cura”, recalcó la también cantante quien autorizó al periodista para sacar a luz estas declaraciones.

Manda mensaje a su abuelo

Finalmente, Frida Sofía envió un contundente mensaje para su abuelo. “Que deje de hablar de mí… y que se enfoque en otra cosa, porque a mí ya… asqueroso de verdad, pero definitivamente no soy su familia y definitivamente, claro que necesita ayuda, pero una de las razones es él”, pidió.

Tras año y medio de la acusación pública y legal de la joven contra Enrique, todo indica que ha iniciado una nueva guerra de declaraciones entre el padre y la hija de Alejandra Guzmán.