Frida Sofía afirma que Alejandra Guzmán la inducía al alcohol

LOS ÁNGELES, California.- Frida Sofía mantuvo una entrevista con Pati Chapoy para el programa de Ventaneando, el cual están pasando mediante una serie de fragmentos y en el segmento presentado este martes, Pati cuestionó a Frida sobre la relación que llevaba con su madre y cómo fue que comenzó a vivir sola.

La cantante aseguró que no fue nada fácil, pues cometió los mismos errores en múltiples ocasiones, todo por no tener un tutor quien la corrigiera, sobre todo en temas de alcoholismo, el cual aseguró que en ocasiones era su propia madre quien la inducía.

‘‘Pues no eh, en realidad no se daba cuenta… pues es que ella también, ella también estaba en su onda, es más me inducía más porque ella era mi ejemplo, ella pudo haber sido más estricta’’, aseguró.

En cuanto a su padre, la hija de la rockera comentó que nunca estuvo muy presente en ese tiempo en el que vivió sola.

‘‘No, mjm, pues el tenía a su familia… pues me hablaba de vez en cuando, pero mi papá es mucho de prometer y hacer nada, lamentablemente me ha prometido muchas cosas y me ha fallado, pero pues que te digo Pati, duele’’.

La vida de Frida Sofía se ha vuelto muy controversial luego de que hiciera fuertes declaraciones en contra de Alejandra Guzmán.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA