Frida Sofía acepta que polémica con su madre le sirvió de publicidad

LOS ÁNGELES, California.- Frida Sofía fue interceptada por la reportera Nelssie Carrillo en un aeropuerto de los Ángeles California, donde se le cuestionó sobre varios temas de su vida.

Uno de ellos fue la música, pues recordemos que hace unos días la modelo hizo su debut como cantante en los Premios de Balón de Oro.

‘‘La verdad no m esperé sentirme así, como nerviosa, al principio me tembló la patita y ya después dije: no, de aquí soy’’, señala la hija de Alejandra Guzmán.

Continuó hablando sobre que sí le gustaría hacer colaboraciones, aunque decidió omitir con quiénes.

La reportera le preguntó sobre qué era lo que pensaba en relación a los que la señalan de utilizar el 'pleito' con su madre como publicidad.

‘‘Ah eso si no, eso no es cierto pero no me voy a poner a discutir ni dar explicaciones de eso porque al final si fue como una publicidad, o sea, pero era un nudo en la garganta en realidad’’.

Recordemos que Frida Sofía y Alejandra Guzmán han mantenido una pelea pública desde hace meses atrás, la cual parece no tener fin.