Frida Sofía: "No, ella no escribió 'Yo te esperaba''

LOS ÁNGELES, California.- Durante una entrevista realizada por el programa "Primer Impacto", Frida Sofía aseguró que Alejandra Guzmán no fue quien escribió el tema dedicado a ella.

"No, ella no escribió 'Yo te esperaba'’, continuó: "Alguien más y estaría muy enojada yo si fuese ese alguien más, yo no sé", comentó la cantante.

Como Es bien conocido que el tema, creado en 1992, había sido hecho por Alejandra Guzmán para su pequeña Frida Sofía mientras estaba embarazada. Desde entonces ha sido todo un éxito y aún sigue siendo una canción muy sonada.

Por otra parte, la hija de la rockera negó tener un trastorno de personalidad, dato que había asegurado Alejandra durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

"Mi propia madre diciendo cosas que, en primera, ni quiero tocar el tema, pero trastorno límite de personalidad no soy. Que esté un profesional para que nos diga qué somos las dos y ya después hablamos", señaló Frida.

Recordemos que la pelea contra Alejandra Guzmán comenzó a mediados del mes de mayo, cuando Frida hizo declaraciones muy polémicas contra la cantante.

