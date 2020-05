Frida Sofía Guzmán aceptaría ir a terapia pero con su mamá

A escasos días de celebrarse el día de las Madres en México, la guerra de declaraciones entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía continúa. Y ahora fue el turno de la joven, quien a través de sus historias de Instagram, envió un contundente mensaje a su famosa mamá.

Luego del reciente video que publicó La Guzmán, Frida Sofía pidió una oportunidad para contar “su historia”, asegurando que tiene muchas pruebas para acabar con la versión que brindó su madre. “Déjenme mostrar pruebas, y yo lo voy a hacer perfectamente, para que no se me vaya ni una cosita”.

Posteriormente, la joven abrió su corazón y visiblemente afectada con las declaraciones de la rockera, externó: “me duele tener tanto odio, porque es un veneno al alma y lo que más me duele es que en realidad se ha vuelto una guerra entre madre e hija pero yo sé que nunca he sido su hija”.

Por último, Frida continúo despotricando en contra de Ale Guzmán, los seguidores de la artista, y toda la gente que la ha señalado por salir a declarar en contra de su mamá; además, no perdió la oportunidad para retar a la intérprete de “Mala Hierba”.

“A toda la gente que le han inculcado que madre solo hay una, que los trapos sucios se lavan en casa… sí, cuando tienes una casa y una madre, pero una cosa es ser madre y otra cosa es parir, y se los juro que lo defendí toda mi vida. Entonces que ella salga con su cara así de… para decirme enferma mental, me encantaría ir a una evaluación psicológica psiquiátrica, pero las dos y hablar. Y por qué lo quiero publicar, porque ella también publica todo, a mí no me digan que yo publico, cuando mi vida siempre ha sido pública, nunca dejará de ser pública”, sentenció.