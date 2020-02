Frena ‘Sonic’ el espíritu aventurero de ‘The Call of the Wild’

Los Ángeles, California

El espíritu aventurero de "The Call of the Wild", con el intrépido Harrison Ford al frente, era el estreno más importante del fin de semana en Estados Unidos, pero esta cinta se encontró con un velocísimo rival, "Sonic the Hedgehog", que volvió a hacerse con el primer puesto de la taquilla.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, "Sonic the Hedgehog" se anotó 26.3 millones de dólares para repetir por segunda semana consecutiva como líder del apartado "doméstico", que en la jerga del sector agrupa los ingresos en los cines de Estados Unidos y Canadá.

El famoso erizo de Sega, que cuenta con la voz de Ben Schwartz en su versión original, debe combatir en esta película al doctor Robotnik/Eggman, que interpreta Jim Carrey.

La medalla de plata fue para "The Call of the Wild", que superó las expectativas de los expertos al embolsarse 24,8 millones de dólares en su desembarco en la gran pantalla pero que todavía tiene trabajo por delante para compensar su elevado presupuesto de 135 millones.

Adaptación del relato homónimo de Jack London, "The Call of the Wild" se adentra en la fiebre del oro estadounidense para narrar la historia de supervivencia de un explorador, encarnado por Ford, y un perro doméstico que es trasladado al polo norte como tirador de trineo.

Margot Robbie y sus compañeras de "Birds of Prey" se quedaron con la tercera posición con 7 millones de dólares como botín.

De título completo "Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn", esta cinta sigue los pasos de Harley Quinn (Robbie), ya alejada del Joker y ahora al frente de un grupo de mujeres de lo más temible y en donde figuran las actrices Mary Elizabeth Winstead y Rosie Pérez.

Por su parte, la cinta de terror "Brahms: The Boy II", con 5.9 millones de dólares, se impuso en su primer fin de semana y por los pelos a "Bad Boys for Life", que extendió su fenomenal paso por los cines con 5.86 millones más.

Secuela de "The Boy" (2016) y de nuevo con la dirección de William Brent Bell, "Brahms: The Boy II", que protagoniza Katie Holmes, devuelve a los cines la historia del siniestro y temible muñeco de porcelana Brahms.

Por último, "Bad Boys for Life" es la tercera entrega de la famosa saga de comedia y acción que encabezan Will Smith y Martin Lawrence.