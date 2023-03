Franco Escamilla responde a sus 'haters' luego de ser tachado de misógino: ¡no te la vas a coger!

Tijuana, Baja California.- Franco Escamilla envió un mensaje a sus retractores luego de ser tachado de misógino por un chiste que realizó en días pasados.

El comediante fue “cancelado” en redes sociales por realizar una reflexión sobre las acciones que deben realizar las mujeres para mantener contento a un hombre.

"Cogemos un ratito, cocíname algo rico y cállate el hocico”, dijo el famoso morelense de 41 años.

Franco responde a la controversia

Escamilla respondió a sus “haters” por los comentarios en su contra que estuvieron circulando en las redes sociales.

Quiero ofrecer una disculpa a la put... no, a Franco del pasado porque habíamos hecho una apuesta y perdí. Aposté a que jamás me iba a valer madre la opinión pública y trabajaría para tenerlos contentos a todos. Eso prometió Franco y fracasé, porque yo tenía un sueño. Yo decía: ‘De nada sirven las giras, los teatros, las reproducciones, los premios si no está contento Juan nadie’”

“Ninguna de las cuentas que me estuvo tirando tiene muchos seguidores. Son cuentas que a eso se dedican. (...) A mí me hace mucha gracia que me hayan cancelado por el chiste de Chris Rock”

“No entremos en guerra con estas cuentas que ni siquiera les interesa el tema, ni la mujer. Muchos de los que me tiraron eran vatos queriendo quedar bien, ¡no te la vas a coger!".