Franco Escamilla dona a asociación Nariz Roja de cáncer infantil

HERMOSILLO, Sonora.- El famoso comediante Franco Escamilla recibió el agradecimiento de la asociación Nariz Roja por apoyar a niños y jóvenes con cáncer mediante un donativo.

Escamilla donó 400 mil pesos, los cuales se destinarán a la compra de medicamentos para el tratamiento de los menores de edad.

El standupero, además, invitó a otros famosos a apoyar la causa.

"No lo iba a hacer, pero ya se me calentó el hocico […] Estos niños necesitan ayuda y no hay dinero para sus tratamientos. No los reto, los invito a ayudar a nuestros niños, ¿jalan o se fresean?", publicó el comediante en Twitter.

No lo iba a hacer, pero ya se me calentó el hocico.

¿Cómo ven @10APG @jaimecamil @ChumelTorres @werevertumorro @AlexMonthy @EdgarOceransky ?

Estos niños necesitan ayuda y no hay dinero para sus tratamientos.

No los reto, los invito a ayudar a nuestros niños, ¿jalan o se fresean? https://t.co/qwMVIMgjJ0 — Franco Escamilla (@franco_esca) February 25, 2020

"Y a todos mis compañeros del medio, vamos a unirnos a ayudar a estos niños, no hay mínimo ni máximo, lo que quieran poner, todo suma. ¿Le entran o me busco nuevos ídolos?".

Nariz Roja subió también los agradecimientos al comediante en su Instagram.

La misma asociación había invitado al pugilista jalisciense Saúl "Canelo" Álvarez a donar para comprar los fármacos que se necesitan y evitar que los niños interrumpan su tratamiento.

"Amigo Canelo, has ayudado mucho y hoy te necesitamos más que nunca para comprar medicamentos para los niños con cáncer, ayúdanos con tu donativo (...) vamos tumbar al cáncer otra vez", publicó Nariz Roja en Twitter.

Y la respuesta llegó. "Claro que sí, con mucho gusto, ya mismo les digo que hablen con ustedes para ver qué necesitan", se publicó en la cuenta del campeón de boxeo peso Welter.