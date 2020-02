Fran Drescher revela interesante anécdota con Donald Trump en "The Nanny"

ESTADOS UNIDOS.- El pasado martes Fran Drescher estuvo de invitada en el programa, Late Night with Seth Meyers, en donde compartió una historia interesante sobre el momento en que Donald Trump desempeñó un papel en "The Nanny".

Drescher reveló que una solicitud de Trump, quien tuvo un breve cameo durante un episodio en 1996, hizo que el guión se modificara ligeramente.

La escena vio a su personaje abrir la puerta con el personaje de Charles Shaughnessy, Maxwell Sheffield, para revelar que estaba a punto de salir con Trump.

"Me paré en esta escena y les dije a los dos:" Oh, todos ustedes millonarios son iguales ", explicó Drescher. "Y Peter [Marc Jacobson], ahora mi ex marido gay, recibió una nota de su asistente, el asistente de Donald Trump, que decía:" Sr. Trump no es millonario. Es multimillonario, y nos gustaría que cambie el guión”, expresó entre risas.

Desafortunadamente, Drescher no creía que su personaje discutiera la riqueza del personaje en términos tan específicos.

"Porque sé que Fran, ya sabes, describiría a todos los ricos como millonarios", dijo sobre su personaje de Fran Fine. "Pero decir" multimillonario "parece una opción específica".

Se llegó a un compromiso en el que Drescher diría "multimillonario".

"Y él dijo que estaba bien", le dijo al anfitrión.

Drescher también señaló que Jacobson, por alguna razón, decidió mantener esa nota y supuestamente todavía la tiene hasta el día de hoy.

Cabe señalar que en la actualidad la famosa actriz protagoniza la nueva comedia de la NBC "Indebted". Sin embargo, según People, los fanáticos de "The Nanny" pronto podrán ver a Fine de vuelta en acción en Broadway. El mes pasado, Drescher y Jacobson revelaron planes para una adaptación musical del programa realizada con la ayuda de la ex estrella de "Crazy Ex-Girlfriend" Rachel Bloom.