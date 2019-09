Forest Whitaker visita Tijuana

El actor estadounidense Forest Whitaker se encuentra en Tijuana, como parte de las actividades que ofrece su fundación Whitaker Peace & Development Initiative.

La tarde del miércoles se reunió con el Consejo de Desarrollo en Tijuana, CDT, quienes compartieron en sus redes sociales el encuentro.

“Haremos equipo y pronto daremos a conocer los detalles”, destacó la CDT.

En tanto esta mañana, el ganador de un premio Oscar, acudió a las instalaciones de la Preparatoria Lázaro Cárdenas, con el fin de promover y apoyar entre los jóvenes, la cultura emprendedora y de la Paz.

Whitaker de 58 años de edad, también a compartido en sus historias de Instagram, las reuniones privadas con otras escuelas y grupos cercanos a su fundación.

Forest Whitaker también es productor y director, ha logrado una notable reputación por realizar un estudio intensivo de sus personajes en películas como Bird, The Crying Game, Platoon, Ghost Dog: The Way of the Samurai.