Forbes clasifica a las mujeres más poderosas en Medios y Entretenimiento del 2023

ESTADOS UNIDOS.- Es innegable el impacto de las artistas femeninas en el mundo del entretenimiento, por lo que cada año Forbes revela una lista de las mujeres más poderosas en dicho campo para reconocer su esfuerzo y dedicación ya sea en los medios de comunicación o en las artes.

Este año, el primer lugar no resulta tan sorprendente como otras veces, pero no menos merecedor, pues el éxito de Taylor Swift y su gira musical 'The Eras Tour' fue tan rotundo e ineludible que sería extraño que alguien discutiera dicho recocimiento.

En el segundo puesto se encuentra la legendaria Oprah Winfrey, una de las periodistas y presentadoras de televisión más proliferantes del mundo, además de ser considera un icóno del entrenimiento estadounidense en redes sociales.

Después de la intérprete de "Cruel Summer", Beyoncé fue una de las cantantes más exitosas de 2023 junto con su gira y el documental del 'Renaissance World Tour'. La exintegrante de Destiny's Child es reconocida no solo por su potente voz, sino por sus pasos de baile y presencia en el escenario.

En el cuarto y quinto puesto se encuentran Shari Redstone, la presidenta no ejecutiva de Paramount Global y vicepresidenta de CBS, y Dana Walden, la copresidenta de Disney Entertainment. Pese a no ser artistas, Forbes consideró que su impacto detrás de escenas era demasiado importante para ser ignorado.

Forbes ranks the most powerful women in Media & Entertainment of 2023:



1. Taylor Swift

2. Oprah Winfrey

3. Beyoncé

4. Shari Redstone

5. Dana Walden

6. Donna Langley

7. Jennifer Salke

8. Suzanne Scott

9. Bela Bajaria

10. Rihanna— Pop Crave (@PopCrave) December 5, 2023

Dentro del Top 10 también se encuentran Donna Langley, presidenta de Universal Pictures; Jennifer Salke, directora de Amazon Studios; Suzzane Scott, directora ejecutiva de Fox News; Bela Bajaria, jefa de contenido de Netflix, y Rihanna, que pese a no lanzar música este año protagonizó el medio tiempo del Super Bowl.