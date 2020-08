''Folklore'' de Taylor Swift se mantiene en los primeros lugares por segunda semana consecutiva

ESTADOS UNIDOS.- "Folklore" de Taylor Swift sigue posicionada en la cima del éxito, y es que pasó una segunda semana en el número uno de la lista de álbumes en los EE. UU.

Según información de Variety, su segundo semana sumó 139,700 unidades de álbumes que se agregaron a su cuenta, luego de un debut en la primera semana de 852,700. Las dos semanas combinadas sitúan su total en poco menos de un millón de unidades de álbumes.

Cuando se desglosan las unidades de álbumes para "Folklore" de Swift, la colección vendió otros 36,900 en ventas de álbumes completos, agregó 24,500 en ventas de canciones individuales y vio transmisiones de 123,6 millones. Es probable que la cifra de ventas de álbumes aumente la semana que viene, ya que las ediciones en CD llegan a las tiendas el viernes, después de que “Folklore” estuviera previamente disponible para la venta solo como álbum digital o para pedidos anticipados de copias físicas.

En la lista de canciones de Rolling Stone, Swift perdió sus primeros lugares en la semana 2, ya que "Cardigan" cayó del No. 1 a un No. 4 todavía impresionante y "The 1" estuvo muy cerca como el más popular de los no singles del álbum. en el n. ° 5. Las dos canciones tuvieron flujos de 14,9 millones y 14,5 millones, respectivamente. "Exile", su colaboración con Bon Iver, se está convirtiendo en el tercer número más popular del álbum a medida que avanzan las ventas de pistas individuales, llegando al número 12 en su segunda semana con 11,7 millones de reproducciones.

En el número 1 en la lista de canciones, "Rockstar" de DaBaby con Roddy Ricch regresa inevitablemente al primer lugar, con 19,9 millones de reproducciones. Le sigue "Whats Poppin" de Jack Harlow con DaBaby, Tory Lanez y Lil Wayne.

El estreno más alto en la lista de canciones es "My Future" de Billie Eilish, en el tercer lugar, con 15,8 millones de reproducciones.

El segundo arco más alto perteneció a "Move Ya Hips" de A $ AP Ferg con Nicki Minaj y MadeinTYO en el n. ° 16. El dúo de country-pop Dan + Shay debutaron con su balada "I Should Probably Go to Bed" en el n. ° 27 - el único otro estreno de la canción en el top 50.