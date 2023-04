Fofo Márquez revela la supuesta causa de muerte de Julián Figueroa

HERMOSILLO, Sonora.- Desde la repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian en las redes sociales, mucha gente ha expresado su dolor, así como también han comentado mucho del tema.

Muchas personas se cuestionaban la causa de muerte del joven y fue su propia mamá Maribel quien confesó que Julián murió de un infarto aguado al miocardio y fibrilación ventricular.

Sin embargo, el influencer Fofo Márquez subió un video en sus redes sociales en donde aparentemente no cree del todo las palabras de Maribel y dice que es muy extraño que hayan dado esa afirmación.

A través de un video publicado en TikTok, Fofo Márquez expone su teoría sobre la muerte de Julián Figueroa, a quien conoció en sus inicios y en Oceánica -según él- un centro de rehabilitación contra las adicciones.

Fofo asegura que conoció a Julian en un centro de rehabilitación, pues Julián era adicto a ciertas sustancias cuyo nombre no quiso mencionar por “respeto”.

El influencer piensa que el joven de 27 años murió porque recayó en las drogas y murió por sobredosis.

“Solo lo digo para que tengan cuidado las nuevas generaciones y no caigan en los vicios porque son delicados, cada vez hacen más daño, hasta donde yo me quedé, Julián se había recuperado, pero yo pienso que no, recayó y pues lamentablemente falleció”, dice Fofo Márquez.