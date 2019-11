Flow Fest 2019 ofrece baile, fiesta y mucho perreo

Baile, fiesta y mucho perreo, es lo que se está viviendo en el Flow Fest con miles de personas que están viviendo una gran fiesta en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez se abrieron aproximadamente a las 13:00 horas y cientos de personas empezaron a llegar al lugar, muy emocionados por arrancar la fiesta desde temprano.

Con muchos puestos de comida y bebida en el lugar, las personas empezaron a comprar alimentos, pero sobre todo cerveza, mientras que otras personas decidieron divertirse en las sillas voladoras o en la Cascada, en donde se lanzaban con un costal en una resbaladilla gigante.

Pero fue aproximadamente las 16:00 horas que miles de personas comenzaron a llegar en masa al lugar paralizando los alrededores, pero a pesar de que tenían que hacer fila para entrar con sus vehículos ya se sentía el Flow en las personas, porque ponían a todo volumen reguetón en sus coches en lo que esperaban entrar.

Bailando afuera y adentro del festival, la fiesta se vivía en grande, aunque las personas no se conocían entre sí, eso no importaba todos bailaban con todos y así convirtieron el lugar en una gran pista de baile.



Gran operativo de seguridad. Desde que se abrieron las puertas algo que destacó fue la gran medida de seguridad que recorría todo el lugar. Desde la entrada elementos de la policía revisaban con detalle las pertenencias de los asistentes, además apoyados de un perro, buscaban que al evento no ingresara ninguna sustancia ilegal.