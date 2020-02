Florinda Meza señala que no sabe de ninguna serie biográfica de 'Chespirito'

CIUDAD DE MÉXICO.- Florinda Meza asegura que el productor Roberto Gómez Fernández no la ha invitado a participar en la bio serie de Roberto Gómez Bolaños.

“No sé de ninguna serie. Es muy peligroso hablar de lo que no sabemos todavía y no puedo decir nada de manera hipotéticamente porque lo hipotético no existe”, expresó quien fuera esposa de ‘Chespirito’, según información de Gossip.

Meza acudió a la conferencia de prensa donde se habló sobre la ópera ‘La hija del regimiento’ donde dará vida al personaje de la duquesa Crakentorp. Florinda fue interrogada sobre si era verdad que estaría en el mencionado proyecto en el que también se había anunciado la presencia de María Antonieta de las Nieves.

“No puedo hablarles de nada que no sé y qué bueno que honren de la gente que vale la pena y que nos representa por todo el mundo como lo hizo mi marido”, señaló.

“Extraño muchas cosas y gente amada que no está y sobre todo, obviamente a mi esposo que está ya no se encuentra con nosotros. La gente tiene que aprender a sobrevivir y vivir toda oportunidad que se presente. Cada día le doy los buenos días y noches porque tengo sus fotografías cerca”, afirmó.

Acerca de la mencionada ópera que se escenificará en el Palacio de Bellas Artes el 13 y 16 de febrero, Meza expresó: “Para mí la ópera es algo que he amado desde niña y a la que trato de asistir lo más que puedo” y la prueba es que acude al Metropolitan Ópera House en Nueva York cada vez que Camarena ahí actúa.