Carlos Villagrán afirma que Chespirito murió antes: "No había nada en ese cajón"

MÉXICO.- El 28 de noviembre del 2014 falleció Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, o al menos eso es lo que se cree, según expresó Carlos Villagrán, quien sobresalió por su interpretación de Kiko en El Chavo del 8.

El actor dio una entrevista en el programa La divina noche y mencionó que Gómez Bolaños pudo haber muerto antes, y no cuando Florinda Meza lo anunció.

Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes y Florinda dijo ‘Aguántamelo’. No te explicas que murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, ¿a qué hora los hicieron?”

El conductor argentino Dante Gebel le sugirió que tal vez se había prevenido la fabricación de los trajes para el homenaje porque el productor mexicano ya estaba grave de salud; Villagrán reconoció que esto podría ser cierto, pero que hubo cosas extrañas, como por ejemplo, que en el funeral “no había nada en ese cajón”.

Hay cositas ahí. Yo creo que falleció antes y lo sacaron después para poder preparar todo y no se le cayera el programa, pero no me consta nada, pero yo pienso que sí”, apuntó.