Florinda Meza cumple 74 años: "Yo era la mujer más hermosa"

CIUDAD DE MÉXICO.- Un día como hoy, 8 de febrero, pero de 1949, nació Florinda Meza en Juchipila, Zacatecas.

La actriz se hizo conocida a nivel internacional gracias, principalmente, a su interpretación de “Doña Florinda” en la inolvidable serie El Chavo del 8. También conquistó al público con sus papeles como “La Popis” y “La Chimoltrufia”.

Su difunto esposo, Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, fue quien descubrió su talento y la invitó a trabajar en sus proyectos, otorgándole algunos de sus personajes más entrañables.

La relación entre Roberto y Florinda llegó a ser una de las más estables, a pesar de que en un principio hubo críticas hacia la actriz, pues se le llegó a llamar “roba maridos”, ya que el productor estaba casado con Graciela Fernández y tenían juntos 6 hijos.

Florinda Meza siempre defendió su relación sin importar los señalamientos o la diferencia de edad entre ellos. La también escritora se mantuvo al lado de Roberto hasta el día de su muerte.

Actualmente Florinda se encuentra muy activa en redes sociales. El día de hoy hizo una publicación recordando cómo se veía cuando era más joven y Roberto le decía que era la más hermosa. Señaló que le gustaría saber qué pensaría ahora si pudiera verla en su cumpleaños 74.

Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo…