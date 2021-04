Florinda Meza asegura que “no puede darle vuelo a la hilacha” tras ser vacunada contra la Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Florinda Meza sigue empleando las redes sociales para estar en contacto con sus seguidores, sobre todo ahora que la pandemia de Covid-19 la tiene recluida para salvaguardar su salud.

A pesar de que a finales del mes de marzo la actriz de 72 años de edad recibió la primera vacuna para adquirir inmunidad contra el coronavirus, ahora Florinda echó mano de uno de sus icónicos personajes para enviar un mensaje y hacer consciencia sobre esta enfermedad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Al lado de una fotografía de “La Chimoltrufia”, Meza escribió: “Yo como digo una cosa, digo otra. Ora sí me vacunaron, pa' qué les digo que no, si sí, pero no por eso le puedo dar “vuelo a la hilacha” ... No nos hagamos tarugos, hay que seguirse cuidado ¿Tengo o no tengo razón? #ladychimoltrufia #hayquecuidarse #labonitavecindadvirtual #elregresodeflorinda #covid_19”.

La publicación ha provocado un sinfín de felicitaciones por parte de sus fanáticos, quienes aplauden que la artista mexicana siga cuidándose, además de alertar a la gente con sus recomendaciones para combatir el padecimiento.