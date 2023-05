¡"Floricienta" llega finalmente este mes a HBO Max!

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las series más queridas en toda Latinoamérica finalmente estará disponible en una plataforma de streaming con la llegada de “Floricienta” al catálogo de HBO Max.

En un esfuerzo por apelar a la nostalgia del público, el gigante del streaming ha decidido darle una segunda vida a la popular producción argentina producida por Cris Morena y que cautivó los corazones de miles de niños y personas jóvenes a principios de los 2000.

"Floricienta" narra la historia de Florencia, una joven huérfana que por azares del destino logra conseguir un trabajo como niñera en la mansión de la familia Fritenwalden, liderada por Federico, el principal interés romántico de la primera temporada.

Floricienta estará disponible este mismo mes en la plataforma de streaming

La historia se inspira bastante del cuento clásico de "Cenicienta", pero también de la reconocida obra "The Sound of Music", pues a lo largo de sus temporadas la serie logró cosechar un gran repertorio de éxitos musicales, tales como "Mi vestido azul" y "Flores amarillas".

Por medio de un video promocional en redes sociales, HBO Max anunció que la serie protagonizada por Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro y Fabio Di Tomaso estará disponible en la plataforma a partir de mayo.

Algunos otros estrenos notables son "¡Shazam! La furia de los dioses", "Halloween: la noche final", "Moonfall", "Hellboy", "Triunfos robados: animar o morir", "Safe House", "Two Sides of the Abyss" y muchos otros más.