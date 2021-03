Florencia Trossero y su parecido increíble con Jennifer Aniston

Fue realmente sorprendente cuando el rosarino Leo Yapur subió a su cuenta de Twitter una imagen de su amiga Florencia Trossero con el texto: "Ustedes pueden ver como mi amiga es IGUAL A JENNIFER ANISTON!!!!!!!!!!!!!!!".

En cuestión de horas, el debate se desató, unos a favor, otros en contra del supuesto parecido entre la actriz de "Friends" y la arquitecta de profesión y oriunda de Argentina, Florencia Trossero.

La imagen, que en tres días logró casi 170 mil "me gusta", de inmediato se hizo viral en redes sociales, aunque la actriz estadounidense aún no se ha manifestado al respecto. En la foto que subió Leo, la postura de Flor le da un increíble parecido a Jennifer Aniston, desde el color de sus ojos, el corte y color de su cabello.

"¿Te imaginás levantarte y ver que sos igual a Jennifer Aniston? La vida solucionada", "Si es sólo tu amiga, algo estás haciendo mal", "Yo miraba la de la derecha y decía pero si no es nada que ver (asumiendo que la de la izquierda era la verdadera)" y "Como parte del sindicato de fans de Jennifer, puedo confirmar que es igual".

Florencia fue entrevistada y dijo que "mis amigos y familia me lo dicen hace un montón, en realidad tengo un aire, no soy como la de la foto, que no sé si por la pose o qué, salí igual, y no soy tan igual. Para mí, que me hayan dicho eso fue un halago".