Florencia Guillot aborda la controversia en torno a Mau Cuevas y Pau Florencia en TikTok

CIUDAD DE MÉXICO.- La controversia en torno a Mau Cuevas y Pau Florencia persiste; en esta ocasión, Florencia Guillot, la conductora del podcast "Vete a Triunfar", decidió abordar nuevamente el tema y ofrecer disculpas a sus seguidores, a pesar de haber compartido un par de historias en su Instagram el pasado 12 de noviembre, asegurando que no volvería a tratar el asunto.

En el video disponible en TikTok, la creadora de contenido sobre belleza se refirió al episodio en el que tuvo como invitados al matrimonio de Mauricio Cuevas Ampudia y Paulina Florencia, el cual generó críticas en redes sociales por presunto "grooming".

Reconozco que cometí un error y les quería ofrecer una disculpa, porque, aunque ese no era el objetivo del podcast, entiendo que di un mensaje equivocado y que normalicé situaciones y comportamientos que no están bien y que aparte afecta a muchísimas personas en todo el mundo, pero sobre todo a mujeres.

Vestida con un suéter blanco y manteniendo contacto visual directo con la cámara, Florencia Guillot se comprometió a realizar un mayor trabajo de investigación en cada episodio de su podcast, tanto por su parte como por la de su equipo. No obstante, admitió que no puede garantizar que no cometerá errores en el futuro.

@florencia.guillot Guerreros, leí todos sus comentarios y quiero retomar el tema del podcast para profundizar y reflexionar algunas cosas junto a ustedes. Gracias por todo su apoyo, comprehensión y apoyarme a ser mi mejor versión. Seguiré creando contenido responsable para seguir creciendo esta tan comunidad bonita que tenemos. Los quiero. -Florencia Guillot Les paso el contacto de Paula Aguilar, psicóloga y especialista en temas de abuso infantil, crianza y psicóloga de niños y adolescentes. La encuentran como @mama.con.ciencia

"Entiendo el impacto que tienen las redes sociales y hoy más que nunca entiendo la responsabilidad que yo tengo como comunicadora", profundizó. Además, reveló que se ha puesto en contacto con un especialista en temas de abuso infantil y planea tomar uno de sus cursos para informarse mejor.

Agradeciendo la retroalimentación de sus seguidores, Florencia Guillot expresó que estas críticas la ayudaron a comprender que los problemas deben abordarse de manera directa. Esto ocurrió después de recibir críticas por no abordar directamente el episodio en el que consideró el matrimonio de Mau Cuevas y Pau Florencia como "un caso de éxito" en el amor, a pesar de las acusaciones de "grooming".

Tras la difusión del video, los seguidores de la influencer reaccionaron ante las disculpas públicas. Mientras algunos criticaron que llegaron demasiado tarde, otros defendieron que la influencer haya hablado sobre el caso, considerando el mensaje sincero y destacando la importancia de comprender y rectificar los errores. "Adelante Florencia. Errar es humano y rectificar es de sabios. Adelante".