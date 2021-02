Flor Rubio niega que se discriminara a Julieta Grajales por su homosexualidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Flor Rubio desmintió las declaraciones de Julieta Grajales, quien dijo que fue rechazada para la nueva edición de “Survivor México” por ser lesbiana.

La periodista de espectáculos reaccionó a la publicación en Twitter de la actriz, quien dijo que ya había sido confirmada para el reality show cuando su mánager le informó que los habían sacado del programa.

“No puedo creer a estas alturas de la vida exista discriminación: Me habían dado la noticia que estaba adentro de #survivorMéxico y al final decidieron echarse para atrás por mis preferencias sexuales”, publicó en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, a través de su canal de YouTube, la periodista de espectáculos negó que haya discriminación en el programa, pues habrá una gran diversidad entre sus participantes.

“Me llama la atención lo que publica Julieta, porque es información que no se ha dado, también les puedo confirmar que el elenco que van a ver en Survivor es inclusivo, como en todos los realities de TV Azteca, no hay discriminación ni por sexo, ni por raza, ni por referencia sexual, al contrario, dentro de estos 150 talentos hay una gran diversidad”, dijo la periodista.

Ignoro porque Julieta escribe esto es redes sociales, pero es absolutamente falso que por sus referencias sexuales se le esté discriminando para participar en Survivor México”, agregó.

Asimismo, Flor aclaró que la lista definitiva de participantes todavía no es confirmada, razón por la cual le sorprende que Julieta publicara aquello en su red social.

“Pero, todavía no se elabora la lista final, todavía no se cierran los contratos finales, por eso me llama la atención lo que publica Julieta, pero es un tema que no se ha dado”, añadió.

“Survivor México” se estrenará después de que termine la actual emisión de “Exatlón México”.