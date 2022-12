Flor Amargo rompe en llanto tras críticas al usar lenguaje inclusivo y considerarse "no binarie"

Tijuana, Baja California.- Entre lágrimas, Flor Amargo compartió su indignación ante las críticas por su uso del lenguaje inclusivo al asegurar ser "no binarie".

Toda la gente se me ha ido encima por usar un lenguaje inclusivo, ‘ese no es el lenguaje del español’, ‘no existen las personas no binarias’, no existo, nunca existí para la sociedad. O sea, ¿me están diciendo que no existo?”

dijo.

La cantante de "Tiempo" aprovechó la publicación para anunciar su próximo sencillo que tratará dicho tema y llevará por nombre "Soy un alma".

“Soy no binarie, ni hombre ni mujer, soy un alma y así se va a llamar el disco, no binarie. Y a las personas que han sufrido tanto, siendo un género que quizás no quieren, no encajan, pero a fuerzas la sociedad te quiere hacer o eres hombres o eres mujer, como si el cuerpo fuera todo lo que nos define, les digo que este disco es para ti”.

Algunos usuarios arremetieron contra la famosa al declarar que la dejarían de seguir por dichos actos y algunos otros aplaudieron esta decisión.