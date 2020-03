Flavor Fav es expulsado de Public Enemy por no dar apoyo político

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de las redes sociales, Public Enemy anunció que Flavor Fav ha dejado de pertenecer al grupo de rap.

El motivo es que Carlton Ridenhour, mejor conocido como Chuck D, mostró su apoyo al candidato Bernie Sanders, quien busca la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por parte del partido demócrata, algo que no le gustó a su compañero.

Ante el desacuerdo entre ambos, Chuck D realizó una presentación no oficial de Public Enemy, donde únicamente estaría él.

Este show no tuvo el consentimiento de William Jonathan Drayton, nombre real de Flavor, quien decidió demandar a Chuck por el uso de imagen del grupo con motivos políticos; sin embargo, lo único que logró fue que Carlton lo despidiera.

Mediante un comunicado, Public Enemy menciona que su integrante fue suspendido desde hace cuatro años y que se ha perdido de shows importantes.

"Flavor Fav ha estado suspendido desde el 2016. Previamente, él ya se había perdido numerosas giras importantes desde el evento de Glastonbury hasta Canadá, grabaciones de discos y sesiones de fotos".

Chuck D dio su versión a través de Twitter en donde acusó a su ex compañero de tener adicciones.

"Si hubiera una bolsa de dinero, Flav hubiera estado ahí. No hará espectáculos benéficos gratuitos. Me demandó la primera vez que lo dejé entrar. Su abogado me demandó...ahora quédate en casa y busca rehabilitación".

Drayton no dejó pasar la oportunidad y le respondió a Carlton de la misma manera.

"¿Me estás bromeando? ¿Sobre Bernie Sanders? ¿Quieres destruir algo que hemos construido durante 35 años por la política? Todo por no respaldar a un candidato. Estoy muy decepcionado".

"No estoy tomando drogas y he estado limpio durante 10 años. He luchado contra la adicción antes y como millones de estadounidenses conozco el precio masivo que eso conlleva".