¡Fingió demencia! Aarón Díaz dice no recordar a Kate del Castillo

CIUDAD DE MÉXICO.- Bien dicen que hay que dejar el pasado atrás, pero Aarón Díaz parece habérselo tomado demasiado en serio, pues asegura que ya no se acuerda de su ex esposa, Kate del Castillo.

Así lo dijo en una reciente entrevista con “Chisme en Vivo”, donde el actor de telenovelas pretendió haberse olvidado por completo de la actriz, con quien estuvo casado de 2009 a 2011, tan así, que ni siquiera recordaba cuál era su nombre.

Cuando una de las reporteras le preguntó qué posibilidades había para que trabajara con su ex en algún proyecto, éste respondió de la siguiente forma:

¿Qué Kate, perdón? ¡Ah! Imagínate, ya pasó más de una década desde que ni siquiera escuchaba el nombre, entonces como se dice en inglés ‘don’t hold your breath’ para que eso pase”.

Tal parece que a los internautas no les gustó la reacción de Aaron, quien se mostró prepotente y altanero con su pregunta, incluso lo consideraron de mala educación su comentario.

Aunque algunos piensan que esta respuesta sería en venganza a una declaración que hizo la protagonista de “La Reina del Sur” en el programa “Historias Engarzadas”, donde dijo que su boda con Aaron fue algo más por presión social que por decisión propia.

“La verdad, y espero no ofender para nada a Aarón, es que yo nunca me quise casar. Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos y él también quería casarse, así que decidí arriesgarme. El rompimiento con Aarón fue muy duro, pero fue algo que decidimos juntos”, comentó.