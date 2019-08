Finalizan grabaciones de Bronco, la bioserie de TNT

MÉXICO.- Llevar a la pantalla de TNT la historia de un grupo tan icónico como Bronco no es nada fácil; pero Turner Latin America, Plataforma, y Comarex se dieron a la tarea de plasmar más de 40 años de sacrificios, música, talento, voluntad y éxitos en una bioserie que a través de 13 capítulos hará vibrar a la audiencia y a los fans de este grupo. ¿Crees que conoces la historia de la banda autora de éxitos inmortales como “Que no quede huella” y “Sergio el bailador”? ¡Aún no lo has escuchado todo!

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Basada en el libro “Cicatrices de un corazón Bronco”, de Lupe Esparza, líder de la banda, esta serie 100% mexicana se rodó en locaciones de la Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León y Estados Unidos y cuenta con un robusto elenco de reconocidos histriones y nuevos talentos encabezados por el actor mexicano nominado al Ariel, Luis Alberti en el papel de Lupe Esparza, Yigael Yadin como Choche Villareal, Baltimore Beltrán como Javier Villareal, Pablo Asiazarán como Erick Garza y Raúl Sandoval como Ramiro Delgado, quienes a través de su interpretación lograron plasmar la esencia de la banda y sorprenderán a las audiencias con las historias que contarán.

El elenco se completa con la participación de Luis Felipe Tovar en el papel de Homero; Mayra Sérbulo como Ausencia; Hernán Mendoza en el rol de Fermín, Betty Monroe como Belén, Martha Claudia Moreno en el papel de Conchita, Michael Ronda, Florencia Ríos, y Javier Escobar.

La serie, que estrenará en septiembre 2019 por TNT, la señal #1 de la tv paga mexicana, contará una historia de vida y superación, de amistad y música, con momentos nunca antes contados, anécdotas personales y la música de una banda que ha tocado los corazones de las audiencias en el mundo entero. Además, esta bioserie vendrá acompañada de sorpresas que acercarán a los fans aún más a la vida y obra de estos ídolos de la música regional mexicana.