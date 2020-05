Filtran primera declaración de Karla Panini sobre el video y el audio que publicó la familia de Karla Luna

MONTERREY, Nuevo León.- Parece que a Karla Panini le llueve sobre mojado, pues luego de que la familia de Karla Luna publicara un audio la mañana de este sábado con la intención de desmentir las cosas negativas que Oscar Burgos decía sobre ella, una amiga de Panini compartió una conversación en la que le cuestiona sobre dicho audio.

Según las imágenes que fueron compartidas por Chamonic, la amiga le cuestiona a Panini, mediante Whatsapp, si ya había visto el video y el audio que compartió la familia de Luna, a lo que Panini contesta que no estaba al pendiente de eso.

‘‘No tengo nada que decir, en estos momentos me importa la gente que me conoce y no pone en duda mi persona, seguramente vas allá a hablar con Rubén y luego vienes aquí, no se vale. Voy a darle de comer a Isabela, sabes donde vivo y si quieres vienes pero no es un buen momento, imagínate cómo está Américo del coraje, porque finalmente esto le afectará a sus hijas. Yo soy adulta y sé llevar el odio de la gente. Te dejo’’, escribió Panini según lo compartido por Chamonic.

La amiga señala sentirse decepcionada por haber defendido a Panini y creerle su versión de los hechos, algo que cambió al escuchar los audios de Luna.

‘‘Creí en ti Paniani, cuando nos juraste en la iglesia dando testimonio que te estaban humillando y difamando. Te vi llorar jurando en la iglesia que jamás le hiciste daño a Luna. Ojalá te expulse’’, menciona la fuente para luego cuestionar si sería buena idea divulgar su número de teléfono.