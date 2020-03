Filtran posibles nuevos detalles de ''Thor: Love And Thunder''

ESTADOS UNIDOS.- La próximo película de Thor, titulada ‘‘Thor: Love And Thunder’’, llegará a cines a finales de noviembre de 2021 y ahora se han dado a conocer nuevos detalles de la cinta.

Según información de We Got This Covered, se trata de información que fue filtrada por 4chan.

En primer lugar, se dice que el villano de la película, Dario Agger, conocido por los fanáticos de los cómics como Minotauro y jefe de la Corporación Roxxon, no será interpretado por Christian Bale.

En cuanto a cómo tiene en cuenta las cosas, Thor aparentemente se encuentra en un viaje con Rocket Racoon y Groot de los Guardianes de la Galaxia, pero las cosas salen mal cuando terminan en la Tierra. Mientras está allí, Thor se reúne con su antiguo interés amoroso, Jane Foster, que ahora trabaja en Roxxon después de que su vida se desmoronara. También se menciona que la vida en New Asgard, ahora en la Tierra, va bien bajo el gobierno de Valkyrie.

Además, se dice que Jane Foster obtendrá una réplica de Mjolnir construida por Eitri y Thor formará un nuevo equipo de Vengadores compuesto por él, Jane, Beta Ray Bill, Korg, Meik, Rocket, Groot, Valkyrie, Angela y Kid Loki. Cabe señalar que se dice que la estrella de Stranger Things, Finn Wolfhard, desempeñará ese último papel y la razón por la cual Kid Loki estará involucrado se explicará en la serie Loki en Disney Plus, que se lanzará antes de Thor: Love And Thunder.

También se menciona que Wolfhard se ha registrado para el episodio final de Loki, que está directamente relacionado con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Mientras tanto, Jodie Comer se ha unido al elenco como Angela, una refugiada asgardiana que será el interés amoroso de Valkyrie, mientras busca a su reina de New Asgard. Y en otra adición interesante al casting, las filtraciones dicen que Ryan Gosling interpretará a Beta Ray Bill, quien fue exiliado por el Gran Maestro de Sakaar.

Finalmente, se observa que Peter Quill, Drax, Mantis y Nebula tienen cameos en la película tanto al principio como al final. Sin embargo, Gamora no se menciona en absoluto, lo que genera aún más dudas sobre lo que pasó con ella.