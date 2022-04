Filtran nuevo álbum de Harry Styles

Tijuana, Baja California.- Seguidores del cantante piden ignorar los fragmentos filtrados del próximo álbum del cantante Harry Styles. Fue a través de un link donde se están compartiendo algunos de los temas que sería lanzados en futuras fechas. Además, remarcan que si realmente lo aman a él y su trabajo no dudarían en apoyarlo en este momento.

El disco llevará por nombre Harry's House y hasta el momento el artista ha compartido tres canciones: 'As it was', merecedora de un 'Recórd Guiness' por las 16 millones de reproducciones en 1 día, 'Boyfriends' y 'Late night talking', las dos últimas estrenadas durante su presentación en Coachella 2022.

Fue el día de ayer 20 de abril, cuando la estación de Radio Elvis reveló dos de los éxitos que vienen en el álbum del ex integrante de la banda 'One direction'. Siendo que el artista había prometido sacarlo a la venta dentro de un mes más. Las canciones llevan por nombre 'Anna' y 'Medicine' ambas en versión estudio.

Asimismo, la estación estadounidense afirmo: “no reproduciremos las canciones completas pero les mostraremos los adelantos”.

Los seguidores del famoso compararon la situación con el caso de Dua Lipa que tras 3 años de arduo trabajo, filtraron su disco 'Future Nostalgia' y por esta razón subiría un video llorando.