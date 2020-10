Filtran foto íntima de Cardi B

#FamaDD La borrachera debe estar buena a esta hora. @iamcardib subió por varios minutos un topless, horas después de una desenfrenada fiesta de cumpleaños con bailarinas desnudas, dinero por montones, mucho alcohol y bailes sensuales. La foto habrá sido un error o un regalito para sus fans?

A post shared by Diario Día a Día (@diaadiapa) on Oct 13, 2020 at 10:12am PDT