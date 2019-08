FOTO: ¿Yolanda Andrade y Verónica Castro juntas en bikini?

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace algunos días Yolanda Andrade confesó que se había casado en secreto con 'una famosa muy querida', por lo que usuarios de Internet llegaron a la conclusión de que se trató de Verónica Castro debido a algunas fotografías en las que se les ve juntas.

Hasta el momento Verónica Castro no ha comentado nada al respecto y aunque se le ha confrontado a Yolanda, sigue siendo sólo un rumor hasta ahora.

"Ella lo tiene que decir. No, no es justo. Lo que diga mi dedito (no). Yo no puedo entrar en detalles, no puedo me gustaría, pero no es derecho. Yo sí les dije muy querida y muy famosa no se confundan con cualquier cosa que agarren en la calle", señaló Andrade durante una emisión del programa "El Gordo y la Flaca”.

Según información de La Verdad, la conductora decidió esquivar la nueva polémica de la fotografía en ese mismo show, donde aparecen en bikini, supuestamente en Acapulco, cuestionando a los reporteros; Yolanda bromeó sobre ser “la chica del bikini azul”, misma que aparece en la fotografía que ahora ronda en redes sociales.

Cabe señalar que en la imagen no se logra observar la cara de la mujer con la que se encuentra Andrade, sin embargo se ve de estatura baja y cabello frondoso y oscuro, muy parecida a Castro.

La polémica ha llegado tan lejos que incluso se ha llegado hasta interrogar a Omar Fierro, quien fue pareja de la actriz y cantante en los años 90; sin embargo, no ha servido para confirmar que fue ella con la que hubo boda en Ámsterdam, Holanda.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA