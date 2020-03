Filtran estremecedor video de cuando matan a la actriz Vanessa Marquez

LOS ÁNGELES.- Un estremecedor video muestra cuando la actriz Vanessa Marquez, de 49 años, es asesinada por policías de Pasadena.

La mujer que tuvo actuaciones en la serie médica ER, falleció el 30 de agosto del 2018 en su casa en South Pasadena, California.

Los agentes revelaron que fueron a su casa luego de que un amigo de ella llamara para denunciar que estaba preocupado por su salud.

Al llegar los policías la vieron en una cama, rodeada de un desorden, le dijeron que intentarían ayudarla, pero ella portaba una tijeras.

Conversaron mucho tiempo con ella, incluso vino un especialista de salud mental que comentó que lo mejor sería llevarla a un hospital para tratarla.

Sin embargo, Marquez se negó rotundamente, lo que obligó a los policías a llevársela, pero no arrestada, sino por problemas de salud.

A eso Vanessa se resisitió y amenazó a todos con las tijeras que traía. Ante esto los oficiales retrocedieron y le gritaban que soltara el arma.

Ella no solo no hizo caso, sino también apuntó hacia ellos mientras decía “mátenme” y los amenazaba. La policía no tuvo más remedio que abrir fuego y abatirla en el acto antes de que ocurriera alguna tragedia con uno de ellos.

Hasta ahora se ha conocido que Delia McElfresh (madre de Vanessa) presentó una demanda por homicidio culposo contra la ciudad de South Pasadena.

Por su parte, los fiscales del condado de Los Ángeles optaron por no presentar cargos penales contra los agentes, Gilberto Carrillo y Christopher Pérez, quienes estuvieron en el hogar de mujer.