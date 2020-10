Filtran audio en el que supuestamente Alfredo Adame acepta ingresar al País 350 millones de dólares, procedentes de África y de hacer trabajos similares con un ex gobernador

Se filtró un audio en el que supuestamente Alfredo Adame acepta hacer “trabajos grandes” y estaba por ingresar al País 350 millones de dólares en efectivo, provenientes de África, además de haber colaborado en negocios similares con un ex gobernador.

En el programa de espectáculos publicado por YouTube, Chisme No Like, este viernes se publicó el audio que presuntamente les entregó “El Cazafantasmas”, Carlos Trejo, quien hace días había señalado a Alfredo Adame de lavar dinero.

La grabación se trata de una plática en la que una mujer está tratando de cerrar una transacción con el que se supone que es el galán de telenovelas de los 80’s, Alfredo Adame, quien le dice la mujer que lo importante es la discreción, ya que él “es una tumba”.

Quiero decirte que yo hago operaciones muy grandes. Ahorita, precisamente de Nigeria, estoy por traerme 350 millones de dólares en efectivo. Ya tengo el carguero contratado, ya tengo al dueño del dinero, ya tengo... ya lo he hecho antes, he traído familias de africanos aquí a México con su dinero, yo hago muchas cosas de esas, de ese tipo”, asegura el hombre.

La mujer pareciera que está apurada por cortar la plática y colgar el teléfono, pero el hombre insiste en tratar de convencerla de que su trabajo es confiable e impecable, para que convenza a su jefe de que está en buenas manos.

“Velo cuajando ahí, dale la confianza, pero que el palpe, que sea palpable y latente la confianza. Que no le dude y si él quiere sentarse con el banquero, quiere ir a vector, quiere llevar los contratos y todo el rollo, nomás le damos forma a que sea legal todo. Digo, ya sabes de lo que estoy hablando, pero de lo que se trata es que sea una operación segura”, agregó.

Quien se supone que es el conductor mexicano le aclara a la mujer que la transacción también incluirá su comisión y un contrato de confidencialidad, y para “amarrar”, le revela que hasta ha trabajado con un ex gobernador.

“Mira, te quiero decir algo: Yo ya cerré con un gobernador, ex gobernador, cerré una operación grande, también. Muy grande y él confió porque yo ya hice cosas con él, con un grupo que tiene, la hice en Panamá, yo me dedico al “networking”, les consigo negocios, entonces yo les digo: Háblenle a Adame, es confiable. Me hizo un depósito muy fuerte y un lote, ¿ok?”, apuntó.

Tras haber quedado claro entre ambas partes, los interlocutores se despiden y quedar en contactarse ese mismo día, a las 03:00 de la tarde.

El medio que hizo pública la información dejó que el público decidiera y sacara sus propias conclusiones, ya que fue hasta el final del programa cuando éste se reveló e invitaron a los involucrados, tanto a Alfredo Adame como a Carlos Trejo, a que en caso de querer derecho de réplica, tenían los micrófonos del programa a su disposición.