Filtran audio de fuerte discusión entre Ninel Conde y Giovanni Medina

Ninel Conde y Giovanni Medina se encuentran nuevamente en el ojo del huracán luego de que la cantante denunciara legalmente a su ex por no dejarle ver a su hijo, y por si esto fuera poco, ahora se ha filtrado una conversación en la que ambos discuten con palabra altisonantes por la custodia del menor.

En la llamada dada a conocer por el programa De Primera Mano, Ninel comenta: “lo vas a hacer un poco hombre como tú”, refiriéndose al hijo que tuvieron en común. Y poco después agregó: “De aquí a que el niño pueda decidir va a estar conmigo”, a lo que Giovanni responde: “no eso no es cierto, ¿por qué me haces pelear?, ¿por qué me provocas?”.

Mientras la discusión continúa, la también actriz deja entrever que el menor cuenta con algunos problemas respiratorios desde hace tiempo, e inclusive señala que estos se agravan cada vez que el empresario descuida al niño.

Ante la negativa de Conde de entregarle al menor en esa ocasión, Medina reprocha: “entonces qué propones, lógico, no tus pendej**** de verlo cada 15 días”, a lo que la artista le hace ver que más que propuestas lo que deseaba era arreglar las cosas con sus abogados de por medio.

De la misma manera, Ninel reprocha todo el tipo de maltrato psicológico que vivió en su relación y finalmente, le deja saber que su romance terminó. “Yo no quiero que estemos ya como pareja, punto. Y ese es mi gran pecado y si por eso te vas a vengar, adelante”.

Cabe señalar que horas antes de que se difundiera esta conversación, Ninel salió a pedirle públicamente a Giovanni que le regresara a su hijo, luego de cumplir 40 días sin verlo.

Video completo: