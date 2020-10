Filtran audio de Ginny Hoffman chantajeando y amenazando a su hija

MÉXICO.- La polémica entre Ginny Hoffman y Héctor Parra parece no tener fin, pues luego de mantener serios problemas legales aun después de haberse divorciado, ahora se ha filtrado un audio en el que se escucha cómo la actriz amenaza y chantajea a su hija Alexa.

Según información de diferentes medios de espectáculos, existe un audio en donde se escucha cómo Ginny intenta poner a Alexa en contra de su padre, Héctor Parra.

“Si tu papá te agarra para dar entrevistas y para que tú digas algo frente a las cámaras, o que tú digas algo en una revista, entonces sí me voy al juzgado. Estoy tratando de aguantarme muchas cosa que tú no sabes, muchas cosas que he aguantado a tu papá desde que lo conozco, muchas cosas por las que me divorcié”, se escucha a Ginny mientras habla con su hija.

Por si eso fuera poco, la actriz arremete mientras amenaza con correrla de su casa y enviarla con su padre si no hacía lo que le estaba pidiendo. De acuerdo con los abogados de Héctor, existen pruebas de como, aún siendo menor de edad, Ginny corría a Alexa “solo por que no quería tener relación con su padrastro”.

“Tenemos pruebas que hablan de como Ginny corría a su hija de casa siendo menor de edad. Nosotros no podemos esperar porque vemos con preocupación como Alexa sigue siendo víctima de una manipulación’’, explicó el abogado de Héctor.

Cabe señalar que hasta el momento Hoffman no ha mencionada nada respecto a los audios.