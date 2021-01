Filme de Liam Neeson batalla en la taquilla de Norteamérica

En un fin de semana sin nuevos estrenos por la pandemia del Covid-19, la cinta protagonizada por Liam Neeson, "The marksman", se mantuvo en el primer lugar de taquilla en Estados Unidos.

El filme de acción sigue a un exmarine llamado Jim (Neeson) que en la frontera de Arizona, trata de proteger a un niño que es perseguido por un cártel de narcotraficantes mexicanos. En su segundo fin de semana reportó 2 millones de dólares.

La historia dirigida por Robert Lorenz podría llegar a México a mediados de febrero según avance el semáforo de riesgo de contagio en el país, mientras tanto en Norteamérica ha ganado poco más de 6 millones de dólares en 10 días de proyección.

Sin embargo, las cifras son negativas. De acuerdo con el sitio web "The Hollywood Reporter", aunque los mercados más pequeños han reabierto este mes, no ha sido de mucho impacto.

En esa línea, las ventas que se han registrado en enero están en más del 90% por debajo de las del año pasado, de acuerdo con Comscore.

Después de la historia de acción de Neeson, este fin de semana le siguió "The croods: the new age", de Universal y Dreamworks, que logró 1.9 millones en su noveno fin de semana y a nivel nacional suma 41.8.

Para el cine de superhéroes, "Wonder woman" ha defendido el tercer lugar recaudando 1.6 millones de dólares en su quinto fin de semana y 37.7 a nivel nacional; en el extranjero ha ganado más de 110 millones de dólares.

En cuanto a las plataformas digitales, Warner estrenó a la par el nuevo filme de "Wonder woman" en cines y por HBO Max, el pasado diciembre, mientras que la mayor apuesta de Disney, "Soul", en Estados Unidos no llegó a salas, únicamente a su plataforma de streaming.