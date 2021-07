Festival de Cannes: ‘Memoria’ y ‘Ahed's Knee’ ganan el Premio del Jurado

Cannes, Francia.- La película colombiana "Memoria", dirigida por el tailandés Apichatpong Weerasethakul, y "Ahed's Knee", del israelí Nadav Lapid, ganaron este sábado "ex aequo" el Premio del Jurado de la 74 edición de Cannes.

El cineasta tailandés había conseguido en 2010 el máximo galardón del certamen, la Palma de Oro, con la producción "Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas".

"Memoria", que comenzó a gestarse en 2017 tras un viaje de Weerasethakul a Colombia, tiene a la actriz escocesa Tilda Swinton, a los colombianos Elkin Díaz y Juan Pablo Urrego, al mexicano Daniel Giménez-Cacho y a la francesa Jeanne Balibar como protagonistas.

Para mí es algo inmenso volver a Cannes", dijo al aceptar una distinción que dedicó a todo su equipo: "He tenido una suerte extraordinaria", admitió.

Weerasethakul, de 51 años, se acordó igualmente de todos aquellos afectados por el covid.

"Pienso en mis conciudadanos que no están en condiciones de viajar. Muchos han sufrido la pandemia, que no siempre se ha gestionado bien. Los recursos no siempre han estado accesibles. Pido al Gobierno tailandés, al colombiano y a los de países en situaciones similares que se despierten y actúen en favor de su pueblo", añadió.