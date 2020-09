Festeja César Bono sus 50 años de trayectoria artística en silla de ruedas

CIUDAD DE MÉXICO.-El comediante César Bono, mejor conocido por su actuación en la serie "Vecinos" reapareció en el programa Hoy, donde se le realizó un homenaje por sus 50 años de trayectoria.

El comediante, aunque con mucho ánimo, aceptó que ha vivido momentos difíciles en los últimos meses, más después de enfrentar problemas de salud como infartos y parálisis corporales.

"No me canso de luchar por la salud, no me canso del movimiento", dijo el actor.

"Quiero ser sincero con ustedes en la pura vestida después de bañarme me canso más que de 15 horas de trabajo forzado en Siberia. Entonces ¿qué decidí?, moraleja, andar encuerado", bromeó.