Fernando del Solar señala que no es un adiós sino un hasta pronto

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace algunos días trascendió la noticia de que Fernando del Solar, dejaba nuevamente el programa de ‘Venga la Alegría’, fue por eso que este viernes decidió anunciar su motivo.

‘‘Hace unas cuantas semanas he empezado a bajar y a bajar de peso y no entendía porqué, entonces no les voy a mentir que estaba muy asustado, dos, los fantasmas y los miedos de lo que algún momento me pasó me estaban… por eso el lunes y martes, si se acuerdan de esta semana, pedí que me dieran los días para ir hacerme unos análisis, gracias a dios, como dice pato, toco madera, no hay nada que ver con aquello y lo quiero dejar claramente… pero estoy teniendo un problemita que mi hígado no están absorbiendo los nutrientes y por eso estoy bajando de peso’’, señala el conductor.

Del Solar continúa comentando acerca de las indicaciones que le dio el doctor para poder recuperarse en un 100%.

‘‘Los doctores me dijeron: Fer tienes que bajarle un poco a la carga de trabajo, tienes que comer a tus horas, tienes que alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera, pero yo en este momento tengo que bajarle un poquito’’.

Fernando aseguró que esto no es un adiós sino un hasta luego y que próximamente lo tendremos de vuelta en el programa.

Para finalizar, sus compañeros le dieron palabras de motivación e hicieron un abrazo grupal para despedir a su compañero.