Fernando del Solar se despide de Venga la Alegría por enfermedad

MÉXICO.- Fernando del Solar aprovechó los últimos minutos del programa Venga la Alegría de este jueves para confirmar su salida del matutino del Ajusco por problemas de salud.

Hace unas cuantas semanas he empezado como a bajar y bajar de peso, y no entendía por qué, no les voy a mentir que estaba muy asustado, los fantasmas y los miedos de lo que en algún momento me pasó me estaban (persiguiendo), por eso el lunes y martes de esta semana pedí que me dieran los días para hacerme unos análisis y gracias a Dios no hay nada que ver con aquello, no hay recaída, contó en primera instancia el conductor.