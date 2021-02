Fernando del Solar no confía en las vacunas del Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando del Solar, es uno de los conductores más reconocidos en el país y recientemente reveló que no está del todo confiado en las vacunas por Covid-19, y es que le parece que aun no son completamente seguras porque han manifestado margen de errores, y de momento no tiene pensado aplicarse la dosis.

Sin embargo la ex pareja de Ingrid Coronado, confesó que esta desconfianza e inseguridad que ha sentido también ha sido porque en las noticias que ha visto no le permite tener una opinión segura.

En algunas cosas estoy a favor. En la del coronavirus todavía no puedo emitir una opinión, porque no. Escucho noticias de que es muy buena por un lado, noticias o contraindicaciones por otro. Si me preguntas todavía no tengo una opinión formada que te pueda decir: ‘Mira, voy por acá'”, expresó el conductor.

Para una entrevista del programa 'Sale el Sol', Fernando comentó que si apoya y fomenta el hecho de que se realicen la vacunación de influenza y neumonía, porque está seguro que si han funcionado en este tiempo.

Y es que el conductor hace unos años se enfermó de una fuerte neumonía, lo que le causó algunos síntomas que hizo que todo se complicara, pero a la hora de vacunarlo le ayudo a prevenir a recaer en otra neumonía.

A pesar de estas revelaciones el también actor ha invitado a sus seguidores por medio de sus redes sociales a no bajar la guardia y a cuidarse, incluso tener las vacunas que se recomiendan para evitar caer en una enfermedad.

En una de sus publicaciones Fernando reveló que las enfermedades como la neumonía complican otros padecimientos, por eso recuerda la importancia de checarse y estar al día para prevenir cualquier complicación.

Hace unas semanas el conductor celebró la llegada a sus 400 mil seguidores en Instagram, donde ha ido compartiendo parte de su vida, con el objetivo de estar más en comunicación con su público que lo ha apoyado en todas su trayectoria.

Con información de TV Notas