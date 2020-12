Fernando de Solar: "No voy a estar en ningún lugar donde no me sienta a gusto"

CIUDAD DE MÉXICO.- El conductor Fernando del Solar platicó cuales fueron los motivos por los que salió del programa matutino "Hoy", que se transmite por el canal principal de Televisa.

El conductor ha sido paciente por padecimiento de cáncer desde hace varios años, lo que ha mermado un poco su trabajo, al tener que rechazar varias ofertas y oportunidades laborales.

En 2018, cuando Magda Rodríguez aún vivía y era productora de “Hoy”, ella lo invitó a formar parte del elenco para apoyarlo en su situación económica.

Al referirse a esa etapa de su vida, Fernando del Solar no dudó en reconocer a la recientemente fallecida. Adicionalmente, le expresó su agradecimiento por haber confiado en él en momentos tan difíciles.

“En su momento fue una amiga y una productora que confió en mí (…) Magda confió en mí, eso nunca se olvida y siempre le estaré agradecido”, aseveró el presentador en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

¿Qué lo motivó a dejar el matutino?

Fernando del Solar decidió sincerarse y explicar los motivos que lo llevaron a abandonar el programa matutino “Hoy” tan solo tres meses después de su arribo.

Según el testimonio del también actor, él nunca logró establecer relaciones armoniosas con el talento de Televisa y por ello decidió hacerse a un lado.

“A mí me quedaba muy claro que yo era la persona que llegaba a hacer equipo. El programa ya llevaba muchos años haciéndolo Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl “El Negro” Araiza, Jorge “El Burro” van Rankin. Bueno, todo el equipo, todo el talento que tienen allá. Entonces yo llegaba con esta humildad y ganas de pasármela bien, de sumar, de hacer equipo y que me fuera muy bien”, aseguró.

“Desgraciadamente no logré empatizar como a mí me hubiera gustado y por eso fue [que lo dejé] por la paz. Después de pasar por lo que he pasado no voy a estar en ningún lugar donde no me sienta a gusto y donde no me la pase bien”, señaló Fernando del Solar.

“Entendí perfecto, ese era su lugar y yo me retiro. No tengo ni palabras, ni siquiera para decirles que me hicieron algo. Simplemente en la manera de conducir no nos llevábamos como me hubiese gustado, Por eso decidí dar un paso al costado”, sentenció.

Por su parte, tras la entrevista el conductor Lalo Carrillo dio a conocer que durante la estancia de Fernando del Solar en “Hoy” había rumores de que Galilea Montijo y Andrea Legarreta no le permitían tomar los textos que le eran asignados para salir a cuadro.