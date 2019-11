Fernando Colunga reaparece en programa de República Dominicana

MÉXICO.- Fernando Colunga reapareció en un programa de República Dominicana a pesar de estar alejado del medio del espectáculo hace varios años.

El actor se presentó en el programa “Esta noche Mariasela” para dar promoción a un festival de cine local llamado Festival de Cine Cana Dorada, que se celebrará del 16 al 20 de enero del 2020 en Cap Cana.

Durante su participación en la emisión televisiva, el actor aprovechó para aclarar algunas cosas de su vida privada y subrayó que no tiene ninguna red social, luego de que hace algunos días se dijera que había vuelto a la luz pública por este medio.

“No tengo redes sociales”, dijo Colunga y luego de desmentir que sea una mala persona por ese motivo, agregó: “a mi me gusta atender primero a la gente, la gente que me hace el favor de seguirme, que se dan cita en mi página www.colungateam.com, ellos saben que a mi me gusta atenderlos, y me gusta tratar de ser una gente que esté con ellos, yo no tengo tiempo en verdad, de poderlos tratar como se merecen a veces a través de una red social y para atenderlos a medias prefiero no hacerlo porque a mi me gusta hacer las cosas a fondo”.

Posteriormente, al hablar del tema de la privacidad en su vida, el actor de 53 años explicó: “no es que yo no la quiera exhibir, yo vivo como cualquier gente, salgo a comer a todos lados, voy al cine, hago todo, voy con mi pareja, vivimos una vida normal, lo que pasa es que no soy una gente que me guste llegar a un lado y hacer un spot o decir ‘mira aquí estoy o a mí me tienen que tratar así’, yo llego y me siento normal, como cualquier otra persona, y creo que gracias a eso, a ese cariño que yo le he dado a la gente, y la misma prensa me lo han dado de vuelta, en cuanto al respeto a mi vida. ¿Crees que no me encuentran en algún momento cenando con mi pareja?... ha pasado, y me han dicho ‘sé que no te gusta, mejor no te tomo la foto’”.

De esta manera, Fernando manifestó que gracias a que los periodistas o paparazzi saben que le gusta ser reservado con su vida personal y que él intenta pasar desapercibido en cualquier lugar, es que ha logrado mantener distancia entre su vida pública y personal.