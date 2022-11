Fernando Colunga interpretará a un psicópata en la serie "El secreto de la familia Greco"

CIUDAD DE MÉXICO.- Por años el actor Fernando Colunga ha encarnado a los héroes y galanes, pero en esta ocasión el nuevo personaje que está protagonizando recientemente y que ha cautivado y enganchado al público de streaming está bastante lejos de lo que antes hacía.

En esta ocasión Colunga está protagonizando en la serie "El secreto de la familia Greco", donde su personaje es Aquiles Greco, un psicópata, quien estará pasando por encima de quien sea necesario, junto con su clan para conseguir lo que quiere, esta serie se basa en una historia real.

Además de esto, el actor estuvo explicando que a pesar de su ausencia en el medio se siente un hombre y sobre todo un artista muy afortunado, pues el cariño de su público no ha cambiado.

Pero este tiempo ausente no significó que el protagonista de melodramas como "María la del Barrio", "Amor real" y "Pasión y poder" se haya dormido en sus laureles, ya que, reveló que siempre se ha mantenido activo, no a cuadro pero si detrás de los reflectores.

"Yo actúo todos los días, lo que pasa es que no actúo delante de una cámara, pero todos los días estoy haciendo verdaderamente algo. Las cosas llegan a su tiempo, no he dejado mi profesión, ahora Dios me pone de nuevo frente a una pantalla; mientras no estuve ahí me mantuve escribiendo, produciendo, y realizando contenido virtual", compartió.