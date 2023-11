Fernando Colunga enfrenta a los medios y aclara rumores de su vida personal

Ciudad de México.- Fernando Colunga regresó a las novelas con la nueva versión de 'El Maleficio' por lo que esta vez el artista habló con los medios para aclarar rumores sobre su vida personal y profesional.

Ante las preguntas sobre su supuesta boda secreta con Blanca Soto, el actor respondió. “La verdad es que yo no leo nada, por eso no tengo redes sociales, así vivo más tranquilo, yo creo que como siempre digo ‘lo tiene que aclarar el que lo dice’, yo no puedo ir aclarando porque también lo he dicho, una carrera se gana corriendo y viendo al frente, si tú vas volteando cuando tu corres para ganar algo, seguro te tropiezas y te caes, entonces yo digo ‘si alguien quiere decir algo, pues que lo diga’, yo me dedico a trabajar”.

En este sentido, Fernando aclaró que, a pesar de no ser muy cercano con los medios de comunicación, no tiene ningún problema con la prensa.

Yo lo único que siempre desearé es bendiciones para todo mundo, creo que todos hacemos nuestro trabajo, ustedes de aquel lado, yo de este, y creo que entre más limpio se haga el trabajo, yo siempre he dicho que este negocio es de primera, pero hay gente que le gusta hacerlo de tercera (…) defendamos que este negocio sea de primera para todos, pero esa es la mala prensa, es la prensa que no hace un trabajo como ustedes, que no busca una nota, que no se toma el tiempo, sino como yo digo ‘lo más fácil es escribir lo que se te ocurre’, y pobre del jefe que compra puras mentiras”

Manifestó.

Sin miedo

Por otra parte, el intérprete mexicano aseguró que, contrario a lo que se dice, no tiene miedo a que se le note el paso de los años, aunque debe cuidar su aspecto por su profesión. “¿Tú crees que le tengo miedo a envejecer?, no, yo estoy gozando cada etapa de mi vida (…) me cuido porque es una responsabilidad dentro de la palabra profesional con el público, pero no soy alguien que esté obsesionado a que nunca voy a envejecer, pues no, ese es el ciclo de la vida”, declaró.

Finalmente, Fernando Colunga prefirió reírse de los rumores que aseguran pidió trato especial al productor de “El Maleficio” y solicitó que alguien lo doblara en las escenas eróticas del melodrama.

“La verdad es que como dijo José Alberto (Castro), y yo lo apoyo, hay un mito de mil cosas que dicen que yo siempre digo, pero ya lo dije, es Chucky Colunga el que hace las cosas, no soy yo, es mi clon”, explicó.