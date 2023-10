Fernando Colunga abre su corazón y revela detalles inéditos sobre su relación de pareja

CIUDAD DE MEXICO.- El actor mexicano Fernando Colunga ha hecho un regreso gradual a las telenovelas, esta vez protagonizando la nueva versión del clásico de Televisa, 'El Maleficio'. Colunga, conocido por sus icónicos roles en telenovelas como 'María la del Barrio', ha vuelto a los espacios de entrevistas, donde no solo se discute su regreso a la pantalla, sino también aspectos de su vida personal.

Colunga, quien ha mantenido su vida amorosa en un hermético anonimato desde hace varios años, revela detalles sobre su relación en una reciente entrevista.

El actor se muestra pleno y feliz en su vida sentimental, atribuyendo su bienestar al incondicional apoyo de su misteriosa pareja, a quien se refiere cariñosamente como "mi mujer," sin revelar su identidad.



El intérprete destaca que su pareja comprende los sacrificios a su carrera como actor, que ha dedicado gran parte de su vida desde su juventud.



"Yo estoy contento, me va muy bien, me tratan muy bien y me aguantan que no está fácil… Obviamente, si volvemos a lo que es nuestro trabajo, es bien demandante y es difícil… Tú sabes que este negocio es demandante y cuando trabajas es difícil que alguien entienda la situación, afortunadamente mi mujer lo entiende y me apoya que eso es lo más importante…", señala.