Fernando Carrillo reveló que su novia tendrá su parto…¡En casa!

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernando Carrillo está más que emocionado por la llegada de su bebé, pues luego de anunciar que él y su novia María Gabriela serán padres, ahora reveló la forma en que planean recibir a su primogénito.



En una entrevista para el programa “De Primera Mano”, el actor venezolano detalló que el bebé se llamará Milo y además, planean que nazca en un parto en casa.



Vamos a tenerlo, de hecho, en casa. Se Llamará Milo, y (María Gabriela) me convenció que fuera un parto respetado, estoy aprendiendo de estas cosas”, dijo Fernando Carrillo.



“No te desprende nunca del niño como en los hospitales, y María Gabriela que es una feminista a todo lo que da, me dijo y me ha ido enseñando y lo vamos a tener aquí en un lugar que vamos a acondicionar (…) me va a encantar estar ahí en ese momento, acompañarla, y que no nos deprendan de nuestro bebe cuando nazca”, explicó.



Fernando volvió a gritar a los cuatro vientos el amor que siente por María Gabriela, quien es 30 años menor que él y con quien lleva relativamente poco tiempo de haber iniciado su romance e incluso, por ella se retiró por completo de las telenovelas.



“El amor, yo siento de verdad que todo lo que uno pide con pe, la fuerza de las oraciones a mi me funciona, es increíble, siempre dije que el amor de mi vida estaba por venir y así resultad ser”, comentó.



“Estoy en lo mejor de mi carrera y vida profesional (…), y mira, me demuestra que el amor no tiene edad como dice la canción de mi amigo de Simón Diaz, el amor no tiene fecha ni calendario”, remató.



La pareja está preparando su boda religiosa para diciembre, luego de tener que cancelar su ceremonia civil por problemas en las agendas de sus familiares.