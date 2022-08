Fernando Carrillo esclarece supuesto trío sexual con transexual

Ciudad de México.- El actor Fernando Carrillo habló con la prensa tras su debut en la plataforma de OnlyFans, además de esclarecer algunos chismes sobre su vida.

En la conferencia que se llevó a cabo en la Ciudad de México, el artiste se expresó respecto a la información en la que se aseveraba que habría tenido un trío sexual con Pedro Ferriz Hijar y una modelo transexual.

Eso está en manos de los abogados y yo creo que alguien que miente y distorsiona cualquier tipo de realidad, pero sobre todo, miente, le hace bullying a todo el gremio artístico, inventando mentiras tan descabelladas, debería haber un castigo para alguien que calumnia”

Dijo molesto.

Desea ver a su hijo

Por otra parte, Carrillo confesó que lo único que le falta para estar pleno en este momento de su vida es ver a su hijo Ángel Gabriel, que actualmente se encuentra en Estados Unidos con su madre, con quien el actor mantiene una disputa legal justamente por la manutención del menor.

“Lamentablemente le han tocado circunstancias muy distintas a las que le han tocado a Milo, pero una vez más son circunstancias que escapan a mi control, yo sé que él es un niño bello, brillante, y en algún momento le van a caer los veintes de la vida y va a entender la realidad de todo lo que pasa”, explicó.

Finalmente, el artista que tuvo una participación en la serie Soy tu fan manifestó que por el momento no ha tenido represalias de alguna comunidad cristiana tras decidirse a incursionar en la plataforma antes mencionada.

“No, no he tenido críticas por el lado cristiano, y si de repente unas personas que quieren verlo como algo no de Dios, yo creo que lo que hay es que dejar el tabú del desnudo, una cosa es lo artístico, un desnudo cuidado, bonito, otra cosa es la pornografía, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, yo creo que si aprendiéramos a aceptarnos y no estar señalando, o perdemos el tabú por lo que es natural, por lo que es de Dios, entonces no tendríamos que ver nada con horror”, aseveró.